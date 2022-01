Ed Sheeran fan di "South Park", ma svela: "Mi ha rovinato la vita"

Tra le tante "vittime" di "South Park", dai politici alle celebrità, c'è anche Ed Sheeran. In un'intervista rilasciata a "Slate Radio" il cantante britannico ha infatti raccontato che una puntata sui capelli rossi gli ha "rovinato la vita". Nell'episodio in questione (dal titolo "Ginger Kids" e andato in onda nel 2005) i capelli 'pel di carota' erano infatti descritti come una sorta di maledizione.

La puntata all'epoca ebbe grande risonanza mediatica, soprattutto dopo che si verificarono episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle persone con i capelli rossi.

"In Inghilterra da sempre vieni preso per il c*** se hai i capelli rossi", ha spiegato. "Negli Stati Uniti, invece, non è mai stato così, perché le persone non hanno mai saputo cosa fosse un 'pel di carota'. Quell’episodio di South Park mi ha rovinato la vita".

"Quando andavo in America tutti mi dicevano 'Adoro i tuoi capelli amico'. E pensavo 'Oddio, alla gente piacciono i miei capelli?'. Poi però mi ricordavo che quell'episodio era uscito in tutto il mondo", ha ammesso divertito. Il cantante ha però chiarito di essere un grande fan della serie animata e che gli piacerebbe un giorno doppiare un personaggio.



Ti potrebbe interessare: