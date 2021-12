Ed Sheeran ecologista: "I miei concerti inquinano, per controbilanciare pianterò quanti più alberi possibile"

Generoso ed ecologista. Negli ultimi giorni Ed Sheeran ha dimostrato di essere non solo una popstar di successo dal cuore d'oro, bensì anche un animo sensibile e attento alle problematiche ambientali. Il cantautore britannico ha infatti messo all'asta per beneficenza il prototipo originale (l'unica esistente) di una sua chitarra realizzata in legno di noci e abeti caduti naturalmente. E non è tutto. Consapevole che i suoi concerti e tour in giro per il mondo contribuiscono all'inquinamento del pianeta, il cantante ha deciso di acquistare terreni in Gran Bretagna e piantare quanti più alberi possibile.