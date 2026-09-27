Gerusalemme, spruzza spray al peperoncino contro un bambino cristiano: arrestato

La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo che avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro un bambino cristiano armeno di 9 anni nel quartiere di Mamila a Gerusalemme, durante lo Yom Kippur, perché questi era andato in bicicletta e indossava le cuffie nel giorno sacro. Lo riporta il Times of Israel. Il sospettato è stato identificato come un ventiduenne proveniente dall'insediamento a maggioranza ultraortodossa di Ganei Modi'in, vicino a Gerusalemme.