Gaza, famiglia di quattro persone uccisa da un attacco israeliano

Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che i figli avevano 12 e 8 anni. "I corpi di quattro membri della famiglia Ahmad sono stati recuperati straziati dopo che un attacco israeliano ha colpito un'abitazione nell'area del 'Beit Lahia Project', nella Striscia di Gaza settentrionale", ha dichiarato il funzionario. L'esercito israeliano, contattato dall'Afp, ha fatto sapere di stare verificando l'accaduto.