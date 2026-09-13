Israele, i ministri di Netanyahu contro i registi di "Naza": "Toglieremo loro la cittadinanza"

Il documentario sulla guerra a Gaza, Naza, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. Il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Szor ha ricevuto una standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. "Grazie alla giuria, e siamo entrambi molto grati di essere qui. Onestamente, non è facile stare qui. Penso a tutte le persone, ai politici israeliani, ai giornalisti, che stanno attaccando questo film, contestandolo senza nemmeno averlo visto. E si sta facendo di tutto per non guardare la realtà. Per noi è davvero fondamentale che gli israeliani vedano questo film", ha affermato il regista Abraham.