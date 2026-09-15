Gaza, Katz: "Il comandante della Brigata Rafah di Hamas è stato ucciso"

Il comandante della brigata Rafah di Hamas è stato ucciso questa sera in un attacco israeliano nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha confermato il ministro della Difesa di Tel Aviv Israel Katz in un comunicato. I media di Gaza hanno identificato il comandante di Hamas ucciso come Nael Abu Obeid, noto anche come Abu Atiya.
Nael Abu Obeid era una "figura centrale" di Hamas, a capo sia della Brigata Rafah che della divisione operativa del gruppo, hanno affermato le forze armate israeliane e l'agenzia di sicurezza Shin Bet in una dichiarazione congiunta. Per l'Idf l'uomo aveva assunto il ruolo di comandante della Brigata Rafah in seguito all'uccisione del precedente capo della brigata, Muhammad Shabana, avvenuta il 13 maggio 2025.