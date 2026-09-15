Gaza, Katz: "Il comandante della Brigata Rafah di Hamas è stato ucciso"

Nael Abu Obeid era una "figura centrale" di Hamas, a capo sia della Brigata Rafah che della divisione operativa del gruppo, hanno affermato le forze armate israeliane e l'agenzia di sicurezza Shin Bet in una dichiarazione congiunta. Per l'Idf l'uomo aveva assunto il ruolo di comandante della Brigata Rafah in seguito all'uccisione del precedente capo della brigata, Muhammad Shabana, avvenuta il 13 maggio 2025.