Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di sette giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l’intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'Aiea, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l’attacco.