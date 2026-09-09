Il programma dell'opposizione La figura che negli ultimi mesi ha registrato la crescita più rilevante nei sondaggi è quella di Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell'IDF e leader di Yashar!. Pur provenendo dall'establishment della sicurezza israeliana, Eisenkot sta cercando di presentarsi come il volto del cambiamento responsabile. La sua campagna è costruita attorno all'idea che Israele abbia bisogno di una leadership meno polarizzante, capace di riunire il centro e la destra moderata, ricostruire la fiducia nelle istituzioni e ristabilire un rapporto più equilibrato tra governo, apparati di sicurezza e cittadinanza. L'ex generale sostiene che il prossimo esecutivo dovrà concentrarsi sulla ricostruzione dell'unità nazionale, sulla gestione delle conseguenze del 7 ottobre e sul rafforzamento della sicurezza senza trasformare ogni scelta in uno scontro politico permanente.