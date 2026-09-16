Gaza, crolla un palazzo: almeno 12 morti e 50 bambini sotto le macerie

Secondo la Protezione civile palestinese, contattata da Al-Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui circa 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. "Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli - dice il portavoce alla testata araba - ma l'occupazione (gli israeliani, ndr) si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella Striscia di Gaza". Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in coordinamento con la Municipalità di Gaza, il Comitato egiziano, l'Autorità araba e il Comitato internazionale della Croce Rossa, spiega ancora Al-Jazeera. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sta sostenendo le operazioni di ricerca. "Sotto questo edificio ci sono circa 100 corpi, o meglio 100 persone di cui non si conosce la sorte", ha dichiarato un portavoce della protezione civile parlando ai media. "Chiediamo con urgenza le attrezzature necessarie per le operazioni di recupero", ha affermato.