Gaza, crolla un palazzo: almeno 12 morti e 50 bambini sotto le macerie

Al momento è di 12 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche cinque bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione civile palestinese, citata da Al-Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
Si scava tra le macerie
Stando a quanto riporta Al-Jazeera, squadre di soccorso sono intente a estrarre bambini piccoli dalle macerie, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Secondo i testimoni e i filmati verificati, si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto il cemento, mentre le squadre della protezione civile faticavano a raggiungere le persone rimaste sepolte all'interno. L'edificio, stando a testimoni locali, era a più piani. Sotto le macerie ci sarebbero sei famiglie.
Almeno 50 bambini sotto le macerie
Secondo la Protezione civile palestinese, contattata da Al-Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui circa 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. "Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli - dice il portavoce alla testata araba - ma l'occupazione (gli israeliani, ndr) si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella Striscia di Gaza". Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in coordinamento con la Municipalità di Gaza, il Comitato egiziano, l'Autorità araba e il Comitato internazionale della Croce Rossa, spiega ancora Al-Jazeera. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sta sostenendo le operazioni di ricerca. "Sotto questo edificio ci sono circa 100 corpi, o meglio 100 persone di cui non si conosce la sorte", ha dichiarato un portavoce della protezione civile parlando ai media. "Chiediamo con urgenza le attrezzature necessarie per le operazioni di recupero", ha affermato.
Protezione Civile palestinese: "Altri 2mila edifici sono pericolanti nella Striscia"
"Circa 2.000 edifici nelle aree abitate della Striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie" come quelle dell'edificio crollato nella notte, ma i residenti sono "impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative". Lo ha detto parlando alla stampa un portavoce della Protezione Civile palestinese, citato dai media arabi. Secondo Al-Jazeera, anche il palazzo crollato nella notte era stato "parzialmente danneggiato" dagli attacchi israeliani ma "i palestinesi che vi abitavano non avevano altra scelta se non quella di ripararsi all'interno".