Medio Oriente, Teheran: "Ci aspettiamo entro poche ore una risposta Usa su Hormuz"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello Stretto di Hormuz. È quanto riferiscono i media del Paese. I mediatori qatarioti "hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte Usa, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota", ha affermato il capo della diplomazia. "I qatarioti sperano che ciò avvenga entro domani (martedì, ora locale)" ha detto Araghchi, che si trova a New York.