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Medio Oriente, Teheran: "Ci aspettiamo entro poche ore una risposta Usa su Hormuz"

I mediatori qatarioti "hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte Usa, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota", ha affermato il capo della diplomazia, Abbas Araghchi

29 Set 2026 - 08:10
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© Afp

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Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello Stretto di Hormuz. È quanto riferiscono i media del Paese. I mediatori qatarioti "hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte Usa, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota", ha affermato il capo della diplomazia. "I qatarioti sperano che ciò avvenga entro domani (martedì, ora locale)" ha detto Araghchi, che si trova a New York.

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Petrolio in netto rialzo

 Parte in deciso rialzo il prezzo del petrolio sui mercati che temono l'ennesimo stallo delle trattative fra Usa e Iran su Hormuz. Il greggio Wti del Texas cresce dell'1,88% a 94,3 dollari al barile mentre il Brent avanza del 2% a 107 dollari.

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