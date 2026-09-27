Guerra in Iran, i religiosi confermano: "Mojtaba Khamenei ferito e ricoverato, fu estratto dalle macerie in ospedale"

Al-Haidari ha affermato che Mojtaba Khamenei non era stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione dell'Assemblea degli esperti trasmessa via radio, poiché non è previsto che la Guida suprema venga consultata se è stata scelta dall'Assemblea degli esperti, ma egli deve "legalmente e religiosamente" accettare la responsabilità. La votazione si è svolta a scrutinio segreto e Mojtaba Khamenei ha ottenuto 50 voti su 59, contro gli otto voti dello sceicco Al-A'rafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha tuttavia negato che l'Assemblea degli esperti si sia consultata con le Guardie rivoluzionarie o con qualsiasi altra entità prima di eleggere la nuova Guida suprema.