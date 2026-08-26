Iran, ottimismo su riapertura Homuz: prezzo del gas scende sotto i 63 euro

iran khamenei © Afp
Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam: portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però, il vice ministro degli Esteri di Teheran, Kazem Gharibabadi, precisa: "Soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità". Dal lato statunitense, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrein in merito all'Operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il Dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che "non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo Stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale". Ma, come affermato anche dal segretario di Stato Usa Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché "per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran".
Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrein, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, in merito all'Operazione Economic Outcast contro l'Iran. Lo scrive Al-Jazeera. In un post su X, il Dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che "non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo Stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale". Ha inoltre evidenziato "l'importanza di una pressione finanziaria costante sulle restanti fonti di finanziamento dell'Iran" e ha affermato che "gli Stati Uniti riterranno responsabili coloro che finanziano il regime". Bessent ha accolto con favore "la partnership di lunga data del Bahrein e il suo continuo impegno a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario internazionale", ha dichiarato il Dipartimento. Entrambi i funzionari hanno concordato sull'"importanza di un coordinamento continuo tra Stati Uniti, Bahrein" e i partner del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché "la più ampia comunità internazionale, per combattere la finanza illecita e rafforzare la sicurezza economica".