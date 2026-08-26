Iran, ottimismo su riapertura Homuz: prezzo del gas scende sotto i 63 euro

Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrein, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, in merito all'Operazione Economic Outcast contro l'Iran. Lo scrive Al-Jazeera. In un post su X, il Dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che "non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo Stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale". Ha inoltre evidenziato "l'importanza di una pressione finanziaria costante sulle restanti fonti di finanziamento dell'Iran" e ha affermato che "gli Stati Uniti riterranno responsabili coloro che finanziano il regime". Bessent ha accolto con favore "la partnership di lunga data del Bahrein e il suo continuo impegno a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario internazionale", ha dichiarato il Dipartimento. Entrambi i funzionari hanno concordato sull'"importanza di un coordinamento continuo tra Stati Uniti, Bahrein" e i partner del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché "la più ampia comunità internazionale, per combattere la finanza illecita e rafforzare la sicurezza economica".