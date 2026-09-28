Guerra Iran, Trump: "Credo che vinceremo il conflitto molto presto"

I mediatori della pace tra Usa e Iran stanno facendo pressione su Teheran perché faccia concessioni sul suo programma nucleare allo scopo di rilanciare i colloqui sul cessate il fuoco, dopo che il presidente Donald Trump ha respinto la proposta di tregua, in una corsa contro il tempo per impedire che il conflitto degeneri di nuovo in una guerra totale. Le persone coinvolte, ha riferito il Wall Street Journal, hanno affermato che si tratta di un tentativo con scarse probabilità di successo per placare Trump sulla questione che gli sta più a cuore. Il tycoon ha cercato di ridefinire il conflitto attorno al suo obiettivo bellico originario, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, e di deviare i negoziati dalla questione dello Stretto di Hormuz, attualmente sotto il controllo iraniano. Secondo funzionari governativi mediorientali che intrattengono contatti regolari con Teheran, i leader iraniani sono fiduciosi di resistere a un blocco americano di lunga durata o a una rinnovata campagna di bombardamenti Usa. Gli stessi funzionari hanno affermato che il potere in Iran è ora concentrato nelle mani del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, forza paramilitare ed economica che da tempo adotta una linea dura contro ogni compromesso con l'Occidente.