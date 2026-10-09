Iran, media: "Trump valuta una campagna breve e intensa di tre giorni"

Il New York Times riporta che il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato di elaborare piani che prevedano l'opzione di tornare a combattere contro l'Iran, pur avendo dichiarato che eventuali attacchi non avrebbero inizio prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Secondo il quotidiano, il presidente ha chiesto al Pentagono di sviluppare piani mirati a colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, le infrastrutture energetiche e altri siti militari.