Iran, media: "Trump valuta una campagna breve e intensa di tre giorni"
Secondo il New York Times, il presidente Usa ha chiesto al Pentagono di sviluppare piani mirati a colpire l'arsenale di droni e missili di Teheran, infrastrutture energetiche e altri siti militari
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Il New York Times riporta che il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato di elaborare piani che prevedano l'opzione di tornare a combattere contro l'Iran, pur avendo dichiarato che eventuali attacchi non avrebbero inizio prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Secondo il quotidiano, il presidente ha chiesto al Pentagono di sviluppare piani mirati a colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, le infrastrutture energetiche e altri siti militari.
Le indiscrezioni dei media sulle prossime mosse Usa in Iran
Il Nyt riporta che, negli ultimi mesi, i funzionari della sicurezza hanno proposto in cinque occasioni che gli Stati Uniti conducessero operazioni su larga scala contro l'Iran o contro i ribelli Houthi nello Yemen (loro alleati), ma Trump ha posto il veto al piano ogni volta.
Ciononostante, riferisce il New York Times, Trump sta valutando nuovamente un piano d'attacco - discusso venerdì scorso a Camp David - incentrato su "una campagna breve e intensa della durata di circa tre giorni", secondo quanto riferito da fonti informate sul piano stesso.