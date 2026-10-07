Unifil: "Colpita una nostra postazione al confine tra Israele e Libano, nessun ferito"

La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. "Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione Unifil vicino a Kfar Shouba lungo la Linea Blu nel Settore Est", ha affermato la forza Onu in un comunicato, riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria "inaccettabile". "Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper", hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente.