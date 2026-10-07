Unifil: "Colpita una nostra postazione al confine tra Israele e Libano, nessun ferito"

Libano, la missione Unifil
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Il comunicato della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite: "Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper". In corso un'indagine sull'incidente
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La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. "Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione Unifil vicino a Kfar Shouba lungo la Linea Blu nel Settore Est", ha affermato la forza Onu in un comunicato, riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria "inaccettabile". "Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper", hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente.
Sotto la pressione degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso ad agosto di fissare a dicembre la fine del mandato dell'Unifil, dispiegata dal 1978. Il mese scorso, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha insistito all'Onu sulla necessità di "evitare il vuoto" che si creerebbe con il ritiro della missione di pace dispiegata nel sud del Paese senza un valido sostituto.
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L'Unifil conta attualmente 7.500 caschi blu provenienti da circa 50 Paesi. La violenza è diminuita dopo il cessate il fuoco seguito al memorandum d'intesa nella guerra tra Stati Uniti e Iran, entrato in vigore a giugno, mentre Libano e Israele hanno concluso un accordo quadro sponsorizzato dagli Stati Uniti alla fine dello stesso mese.
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L'accordo israelo-libanese prevede il disarmo di Hezbollah, un graduale ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano e il dispiegamento dell'esercito libanese nella regione, a partire da aree di prova note come "zone pilota".