Guerra in Medio Oriente, Houthi pronti a produrre missili con componenti cinesi: possono raggiungere Arabia Saudita e Israele

L'Iran ha utilizzato il Kheibar Shekan, arma di precisione mobile ed economica, presentata per la prima volta a Teheran nel 2022 contro basi americane ottenendo un certo successo durante le ostilità con gli Stati Uniti della scorsa primavera. Nelle ultime settimane, i militanti Houthi hanno intensificato gli attacchi contro l'Arabia Saudita nel tentativo di rompere il blocco imposto da Riad. Le offensive, unite alle continue azioni iraniane contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, hanno provocato un rialzo dei prezzi del petrolio e suscitato l'ira del presidente Trump. In un post su Truth, il tycoon ha scritto che gli Houthi si stanno comportando "molto male", assicurando che "non lo dimenticherò".