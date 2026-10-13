L'Arabia Saudita: "Intercettati tre missili contro Riad e il sud del regno" | Udite esplosioni vicino a un impianto Aramco

Gli Houthi "si stanno comportando molto male. Pensavo avessero imparato la lezione quando li abbiamo bombardati a più non posso e abbiamo smesso di attaccarli su loro richiesta", ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "ora sono tornati a farsi vedere, probabilmente su richiesta dell'Iran, un Paese in declino, senza Marina né Aeronautica, con la peggiore economia del mondo e un'inflazione al 301%. Lo stanno facendo in modo particolarmente odioso, colpendo l'Arabia Saudita e cercando deliberatamente di far salire i prezzi del petrolio, probabilmente in vista delle elezioni statunitensi". Il leader Usa ha concluso: "Qualcuno dovrebbe spiegare loro che non mi candido alle elezioni, perché ho già vinto, con una vittoria schiacciante, ma sarò lì dopo le elezioni e non dimenticherò mai quello che hanno fatto".