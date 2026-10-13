L'Arabia Saudita: "Intercettati tre missili contro Riad e il sud del regno" | Udite esplosioni vicino a un impianto Aramco

La coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato tre missili lanciati contro Riad e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea, che si è attivata per neutralizzare i vettori. Poco prima, un allarme aereo era stato diramato dalle autorità locali. Negli ultimi giorni, la popolazione saudita è regolarmente sotto attacco degli Houthi filo-iraniani dello Yemen. Nell'est del Paese, alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco.
Trump: "Gli Houthi si stanno comportando malissimo"
Gli Houthi "si stanno comportando molto male. Pensavo avessero imparato la lezione quando li abbiamo bombardati a più non posso e abbiamo smesso di attaccarli su loro richiesta", ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "ora sono tornati a farsi vedere, probabilmente su richiesta dell'Iran, un Paese in declino, senza Marina né Aeronautica, con la peggiore economia del mondo e un'inflazione al 301%. Lo stanno facendo in modo particolarmente odioso, colpendo l'Arabia Saudita e cercando deliberatamente di far salire i prezzi del petrolio, probabilmente in vista delle elezioni statunitensi". Il leader Usa ha concluso: "Qualcuno dovrebbe spiegare loro che non mi candido alle elezioni, perché ho già vinto, con una vittoria schiacciante, ma sarò lì dopo le elezioni e non dimenticherò mai quello che hanno fatto".