Attacco contro l'aeroporto di Riad, Arabia Saudita: "Risponderemo con fermezza"

La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, promettendo di rispondere "con fermezza". In un comunicato, il portavoce Turki al-Malki ha definito "crimine di guerra" l'attacco "contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti". Il comando della coalizione "risponderà con fermezza a questo attacco terroristico", ha aggiunto.