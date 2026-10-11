IL PAESE ACCUSA GLI HOUTHI

Attacco contro l'aeroporto di Riad, Arabia Saudita: "Risponderemo con fermezza"

Il portavoce Turki al-Malki ha definito "crimine di guerra" l'attacco sullo scalo passeggeri avvenuto nella giornata di sabato

11 Ott 2026 - 06:34
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La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, promettendo di rispondere "con fermezza". In un comunicato, il portavoce Turki al-Malki ha definito "crimine di guerra" l'attacco "contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti". Il comando della coalizione "risponderà con fermezza a questo attacco terroristico", ha aggiunto. 

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