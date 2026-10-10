Yemen, l'Arabia Saudita annuncia un'operazione su larga scala contro gli Houthi

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in una "operazione su larga scala" contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. In una serie di post pubblicati su X, il portavoce della coalizione ha dichiarato che sono stati distrutti 136 obiettivi militari nelle aree sotto il controllo dei ribelli yemeniti. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo 24 ore su 24 alle unità delle forze armate ufficiali del Paese.