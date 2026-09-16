Guerra in Iran, la Camera Usa approva misura che impone a Trump la fine del conflitto

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La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente Usa lo stop della guerra con misure simboliche. Sette deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Senato valuterà la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato.
Intanto gli Usa sconsigliano viaggi in Medio Oriente
L'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha raccomandato ai cittadini Usa di riconsiderare qualsiasi viaggio nel regno mediorientale, a causa dei rischi posti dall'Iran e dai ribelli Houthi dello Yemen. L'avviso dell'ambasciata mette in guardia contro "il rischio che droni e missili iraniani prendano di mira interessi statunitensi, i conflitti armati, il terrorismo, i divieti di espatrio e le leggi locali relative all'attività sui social media", aggiungendo: "Non recatevi al confine con lo Yemen a causa della minaccia terroristica".