Yemen, gli Houthi: "Tre bambini uccisi nei raid a Taiz" | Un morto per un drone in Arabia Saudita

Tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Almasirah, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita."Tre bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti da mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita", ha riferito la tv degli Houthi.