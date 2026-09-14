Hormuz, media Iran: "Superpetroliera esplosa dopo collisione con una mina"

Una superpetroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare ("illegalmente", dicono i pasdaran) una zona a traffico limitato nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. La Marina dei Pasdaran ha identificato la nave come Algeira, battente bandiera di Panama, e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti, con l'intera imbarcazione ormai avvolta dalle fiamme. Le Guardie della Rivoluzione hanno poi affermato di aver emesso avvisi sui pericoli derivanti dall'utilizzo di quella rotta e hanno ribadito che lo Stretto rimane sotto la loro sorveglianza e il loro controllo.