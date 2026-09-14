Petrolio alle stelle, incubo rincari: il Wti vola a 102 dollari, corre anche il Brent

Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 102,73 dollari al barile con un avanzamento del 2,68% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 107,32 dollari al barile con una crescista del 2,59%. L'ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto, a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filoiraniane in Iraq, e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli Stati del Golfo riguardante lo Stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.