Guerra in Iran, Trump ferma all'ultimo momento l'attacco Usa contro gli Houthi

Gli Houthi hanno affermato che l'Arabia Saudita ha lanciato 28 attacchi in diverse aree dello Yemen nelle ultime 24 ore. "L'aeronautica saudita ha effettuato 28 attacchi contro i governatorati di Taiz, Al-Jawf e Marib, utilizzando aerei F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif", ha dichiarato in un comunicato Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi. Questo mese, gli Houthi, che già controllavano la maggior parte delle aree popolate dello Yemen, hanno lanciato un'offensiva fulminea per conquistare l'intera costa del Paese sul Mar Rosso, ottenendo così il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandab. Gli Houthi insistono sul fatto che la navigazione nello stretto sia aperta e libera, fatta eccezione per le navi saudite. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen aveva nelle scorse ore dichiarato che il gruppo sostenuto dall'Iran ha lanciato un missile balistico contro Riyadh all'alba, dopo che era scoppiato un incendio vicino all'aeroporto internazionale della capitale saudita.