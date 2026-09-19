Dopo che nelle scorse ore i raid degli Houthi avevano colpito un Eurofighter italiano, i ribelli yemeniti hanno voluto rassicurare Roma. "La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese", ha detto all'Ansa Muhammad Mansur, funzionario del ministero dell'informazione del governo Houthi a Sana'a. "Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi", ha poi aggiunto.