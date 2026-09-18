La Fregata Bergamini scorta il mercantile italiano a Bab el-Mandeb

Lo stretto di Bab el Mandeb è fondamentale perché è una delle più importanti porte di ingresso (la parola bab in arabo significa porta) marittime tra Asia ed Europa. Una nave proveniente dall'Asia può attraversare Bab el Mandeb, risalire il Mar Rosso e raggiungere il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Da Bab el Mandeb passa il 12 per cento del commercio mondiale, e con la guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz per mano dell'Iran, è diventato ancora più essenziale. Gli Houthi hanno dichiarato che il traffico attraverso lo stretto di Bab el Mandeb rimane "libero e sicuro" per tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle saudite. Ma se il passaggio marittimo dovesse chiudersi, le navi dovrebbero scegliere percorsi più lunghi, con tempi e costi che schizzerebbero alle stelle. Il rischio naturalmente non riguarda soltanto il petrolio ma tutte le merci.