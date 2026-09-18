Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Ta'if, in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che questa notte ha seguito "personalmente e con la massima attenzione, e in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, l'evoluzione della situazione in Arabia Saudita e in particolare alla base aerea di Ta'if, che è stata oggetto di diversi attacchi".