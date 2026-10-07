Stangata sulle famiglie italiane: vivere costa il 36% in più, ma il salario reale cala del 4%

Negli ultimi dieci anni - dal 2015 al 2025 - sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%; quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13% (per il diesel, 18%). E i principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio "Cara Italia" realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere di acquisto si è dunque ridotto.