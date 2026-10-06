Caro bolletta della luce, MET Energia Italia offre sconto del 30% sulla materia prima

Il prezzo della luce corre, e MET Energia Italia si è aggiunto al gruppo degli operatori che offrono vantaggi sul prezzo della materia prima per i clienti residenziali: dal 2 ottobre infatti l’azienda applica il 30% di sconto, con prezzo bloccato per due anni, sia ai nuovi clienti sia a quelli già clienti dell'azienda. La decisione è arrivata in un momento delicato per il mercato: Arera ha ufficializzato che nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica dei circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela aumenta del 37,3%, dopo il +4,6% già registrato nel terzo trimestre.