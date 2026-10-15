Riscaldamenti, il 15 ottobre l'accensione teorica ma molti Comuni rimandano | Conto da oltre mille euro a famiglia: +26%

Un caso a parte è l’Emilia-Romagna: nei Comuni delle aree di pianura e nell’agglomerato di Bologna l’avvio degli impianti civili è stato spostato al primo novembre. La stessa data rappresenta il riferimento ordinario per la zona D, nella quale rientra Roma, con un massimo di 12 ore giornaliere. Napoli, in zona C, dovrà invece attendere il 15 novembre e potrà utilizzare gli impianti per un massimo di 10 ore. Nelle zone A e B la stagione comincerà il primo dicembre, rispettivamente con sei e otto ore al giorno.