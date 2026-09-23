La pausa pranzo lavorativa è sempre più cara. Secondo la ricerca di Federconsumatori, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro. Un pasto completo, un primo, un'acqua, un dolce e un caffè può costare in media 16,19 euro. Ma non è tutto perduto. In soccorso al lavoratore arriva la "schiscetta" che può far risparmiare fino al 75%. Un pasto fatto in casa, infatti, costa mediamente 4,9 euro, con la possibilità di scendere a 2 euro prediligendo ingredienti vegetali come i legumi e ottimizzando i tempi di cottura.