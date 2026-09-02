Dai supplì ai panzerotti, così lo street food ha cambiato l’Italia (e l'ha arricchita)

"Derby" Roma-Milano - A Roma si contano 129 attività, una più di Milano. Una distanza minima, quasi da derby, che racconta però due modi diversi di vivere il cibo veloce e di strada. Roma con la sua tradizione popolare, Milano con una scena gastronomica sempre più internazionale.Ma quello che va ricordato è che lo street food ha preso ricette spesso nate dalla cucina povera e le ha trasformate in un’esperienza contemporanea senza doverle cambiare troppo. Anzi, il loro valore sembra stare proprio nella "identità". Il turista vuole il supplì perché è romano, il panzerotto perché è pugliese, l'agnello perché sa di Abruzzo. Il cibo diventa souvenir, ma un souvenir che si mangia subito.