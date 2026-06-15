I migliori piatti al mondo? Sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24mila residenti locali in 150 città di tutto il mondo: dalla qualità dei ristoranti e del cibo, fino ai prezzi e curiosità sulla cultura locale. Il team di esperti di gastronomia di Time Out, dopo aver confrontato i risultati, hanno incluso solo la città con il punteggio più alto in ogni paese. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina: la metropoli costiera peruviana vanta pregiate specialità di pesce come il ceviche e la causa Limeña, un piatto freddo composto da patate a strati. Lima è anche la città ideale per risparmiare: la città è la più economica tra le altre presenti in lista.