Stando a quanto scritto nella documentazione immobiliare, prima di trasferirsi nel quartiere di Soho, David Bowie e la moglie hanno vissuto qui per circa dieci anni. Successivamente, la residenza è stata abitata da tanti e diversi proprietari, senza mai perdere il suo storico fascino. Nel 2017 era stata messa in vendita per oltre 6 milioni di dollari: l'offerta aveva attirato subito l'attenzione dei fan del musicista e degli appassionati di real estate di lusso. L'appartamento è immediatamente abitabile e offre diverse possibilità di personalizzazione: interventi di ristrutturazione, ampliamento dei guardaroba e riorganizzazione di alcuni ambienti per aumentare ulteriormente comfort e valore dell'immobile.