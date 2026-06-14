© sito ufficiale
© sito ufficiale
La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Déco inaugurato nel 1930 lungo Central Park South, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. La proprietà si affaccia su Central Park, sulla Fifth Avenue e su Midtown Manhattan ed è in vendita presso Sotheby's International Realty con una richiesta di 4,75 milioni di dollari.
L'appartamento è anticipato da una grande hall ed è suddiviso in due ali. La zona giorno, esposta su Central Park, ospita una cucina contemporanea completamente attrezzata, che si affaccia su un soggiorno con sala da pranzo lungo circa dodici metri. Le grandi finestre regalano illuminazione e una delle visuali più esclusive di Manhattan. Anche una delle camere da letto gode dello stesso affaccio privilegiato sul parco.
L'altra ala, dedicata a momenti di relax e privacy, offre due grandi camere da letto: entrambe esposte a sud, hanno un'ampia esposizione alla luce naturale e sono dotate di bagno en suite. A completare una configurazione particolarmente funzionale per la vita quotidiana, ci sono diversi armadi a muro e una lavanderia integrata.
Un grande appartamento in una lussuosa cornice. Costruito nel 1929, l'Essex House è uno dei simboli degli anni d'oro di New York. I proprietari possono usufruire dei servizi dell'hotel di lusso Marriott collocato nell'edificio, tra cui concierge, housekeeping, business center, spa, centro fitness, valet parking e servizio in camera disponibile 24 ore su 24. E per una cena chic, c'è anche il rinomato ristorante Bourbon Steak.
Stando a quanto scritto nella documentazione immobiliare, prima di trasferirsi nel quartiere di Soho, David Bowie e la moglie hanno vissuto qui per circa dieci anni. Successivamente, la residenza è stata abitata da tanti e diversi proprietari, senza mai perdere il suo storico fascino. Nel 2017 era stata messa in vendita per oltre 6 milioni di dollari: l'offerta aveva attirato subito l'attenzione dei fan del musicista e degli appassionati di real estate di lusso. L'appartamento è immediatamente abitabile e offre diverse possibilità di personalizzazione: interventi di ristrutturazione, ampliamento dei guardaroba e riorganizzazione di alcuni ambienti per aumentare ulteriormente comfort e valore dell'immobile.