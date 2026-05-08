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Terrazza privata, due piani, una scala scenografica e un prezzo da capogiro: la splendida dimora è tornata sul mercato immobiliare per 45 milioni di dollari
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Una terrazza privata affacciata su Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso e un prezzo da capogiro: l’attico appartenuto a Sting è tornato sul mercato immobiliare di New York per 45 milioni di dollari. L’appartamento si trova all’interno del celebre complesso residenziale 15 Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan, progettato dall’architetto Robert A.M. Stern. L'appartamento è in vendita presso Douglas Elliman.
Due piani dalla vista mozzafiato - Distribuito tra il sedicesimo e il diciassettesimo piano, il duplex si estende per circa 500 metri quadrati e comprende quattro camere da letto, quattro bagni principali e due di servizio. A colpire è soprattutto la vista privilegiata sul polmone verde di Manhattan. Il grande soggiorno si apre infatti su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, mentre un elegante camino bifacciale separa le aree living. Completano il piano una biblioteca e una sala da pranzo formale, pensate per ricevere ospiti in perfetto stile newyorkese. La zona notte occupa il livello superiore dell’attico. Qui si trova la suite padronale con doppia cabina armadio, bagni in stile spa e sauna privata.
Un acquisto del 2008 - Secondo la stampa americana, Sting e la moglie Trudie Styler acquistarono due appartamenti sovrapposti nel 2008 per circa 27 milioni di dollari, affidando poi la trasformazione degli spazi allo studio di interior design SheltonMindel. Non è la prima volta che la proprietà viene messa in vendita. Già nel 2017 il cantante aveva ceduto il superattico per circa 50 milioni di dollari, realizzando una notevole plusvalenza rispetto al prezzo d’acquisto. Gli attuali proprietari, tuttavia, non avrebbero mai abitato stabilmente la casa, lasciando intatti molti degli elementi scelti personalmente dall’artista britannico. Tra cucina professionale, sauna, dettagli architettonici su misura e una posizione irripetibile nel cuore di Manhattan, l’attico rappresenta uno degli immobili più iconici del mercato immobiliare di lusso americano.