Due piani dalla vista mozzafiato - Distribuito tra il sedicesimo e il diciassettesimo piano, il duplex si estende per circa 500 metri quadrati e comprende quattro camere da letto, quattro bagni principali e due di servizio. A colpire è soprattutto la vista privilegiata sul polmone verde di Manhattan. Il grande soggiorno si apre infatti su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, mentre un elegante camino bifacciale separa le aree living. Completano il piano una biblioteca e una sala da pranzo formale, pensate per ricevere ospiti in perfetto stile newyorkese. La zona notte occupa il livello superiore dell’attico. Qui si trova la suite padronale con doppia cabina armadio, bagni in stile spa e sauna privata.