Sting ha sempre avuto un bel rapporto con tutti loro: "Sono forti e hanno una straordinaria etica del lavoro", ha raccontato il cantante in un'intervista a CBS News Sunday Morning. Merito sicuramente dell'educazione e degli insegnamenti dei genitori: "Ho sempre detto loro "Ragazzi, dovete lavorare. Sto spendendo i nostri soldi, sto pagando la vostra istruzione. Avete le scarpe ai piedi, andate a lavorare".