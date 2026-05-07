Eredità contesa

Sting, ai sei figli neanche un soldo

Il cantante alla CBS: "Sono forti e hanno una straordinaria etica del lavoro". E fioccano le polemiche

07 Mag 2026 - 12:55
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Sting ha già deciso e lo ribadisce: non lascerà eredità ai figli.  Sei figli avuti da due matrimoni: Joe e Fuschia dalla prima moglie, l'attrice irlandese Frances Tomelty, con cui è stato sposato dal 1976 al 1984, e Mickey, Jake, Eliot e Giacomo da Trudie Styler. Lavorano tutti nel mondo dello spettacolo, come cantanti o attori, tranne Giacomo, poliziotto a Londra.

"Ragazzi, dovete lavorare"

 Sting ha sempre avuto un bel rapporto con tutti loro: "Sono forti e hanno una straordinaria etica del lavoro", ha raccontato il cantante in un'intervista a CBS News Sunday Morning. Merito sicuramente dell'educazione e degli insegnamenti dei genitori: "Ho sempre detto loro "Ragazzi, dovete lavorare. Sto spendendo i nostri soldi, sto pagando la vostra istruzione. Avete le scarpe ai piedi, andate a lavorare". 

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Le polemiche

  Queste dichiarazioni e la decisione di Sting di non voler concedere ai figli un'eredità hanno scatenato non poche polemiche, tra chi lo definisce troppo rigido e lo accusa di avarizia. Ma la sua risposta non si fa attendere: "La mia non è crudeltà, anzi, ho un forte senso di fiducia in loro e nella loro capacità di cavarsela da soli e di trovare la propria strada nel mondo". 

Un tema che torna negli anni

 Non è certo la prima volta che Sting affronta l'argomento: nel 2014 ne aveva già parlato al Mail on Sunday dicendo di "essersi costruito da sé" e di "apprezzare la propria ricchezza". Nel 2020 aveva detto a People a proposito dei figli: "Certamente li aiuterò se saranno in difficoltà, ma non si aspettano elemosina. Sono troppo indipendenti". 

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Non il primo caso

 Sting non è il primo personaggio pubblico ad aver scelto di non lasciare nulla in eredità ai figli. Accanto a lui figura Bill Gates, che devolverà una grande fetta del suo patrimonio in beneficenza, poi Elton John, Mick Jagger, Gordon Ramsay, Daniel Craig e Ashton Kutcher.

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