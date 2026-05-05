Robbie Williams perde un dente e lo trasforma in show sui social
Tra ironia social, selfie con canini improbabili e un dilemma da popstar globale, anche l'incidente più assurdo diventa spettacolo
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Se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività priva di rischi, probabilmente non ha avuto la disavventura capitata a Robbie Williams. La popstar britannica ha raccontato su Instagram un piccolo incidente tanto improbabile quanto esilarante: perdere mezzo dente… semplicemente, mentre se li stava lavando. Tutto comincia con la routine serale prima di andare a dormire, ma qualcosa cambia. "La mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino" racconta nel post Williams con il suo tipico tono ironico. Una scoperta inizialmente quasi affascinante, finché la realtà non si è presentata con un sorriso sdentato.
Il momento della verità arriva davanti alla moglie, Ayda Field. Lui sorride, lei trattiene il respiro, poi ride. E a quel punto anche lui capisce: quella "nuova sensazione di freschezza" è in realtà mezzo dente mancante. La diagnosi domestica è immediata, ma non priva di umorismo. "Sembro quello di Scemo & Più Scemo" scherza Williams, evocando senza troppi complimenti l'estetica un po’ traballante del celebre film.
Tra Miami e Los Angeles: il dilemma dentale
Come se non bastasse, il tempismo è dei peggiori. Williams si trova a Miami, mentre il dentista responsabile del suo costosissimo sorriso nuovo di zecca è a Los Angeles. In mezzo, cinque ore di volo e una serie di concerti imminenti. Il dilemma è sistemare tutto al più presto o trasformare l'incidente in un rebranding? L'artista non esclude nulla, nemmeno l'idea di annerire il dente come ai tempi del Glastonbury Festival del ’95. "Riparazione o rebrand?" chiede simpaticamente ai fan, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare qualsiasi imprevisto in intrattenimento.
Dal sorriso rifatto al canino finto
La vicenda diventa ancora più surreale se si pensa che solo nell'estate 2025 Williams si era sottoposto a un completo rifacimento dentale. Un intervento importante, nato, come aveva raccontato lui stesso. dopo anni di abusi tra caffè, stress e cattive abitudini. Eppure, invece di disperarsi, il cantante ha deciso di cavalcare l'onda e poche ore dopo il racconto, ecco spuntare sui social una nuova foto con un finto canino, trasformando il piccolo disastro in una gag visiva perfetta.