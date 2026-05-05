Robbie Williams perde un dente e lo trasforma in show sui social

Se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività priva di rischi, probabilmente non ha avuto la disavventura capitata a Robbie Williams. La popstar britannica ha raccontato su Instagram un piccolo incidente tanto improbabile quanto esilarante: perdere mezzo dente… semplicemente, mentre se li stava lavando. Tutto comincia con la routine serale prima di andare a dormire, ma qualcosa cambia. "La mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino" racconta nel post Williams con il suo tipico tono ironico. Una scoperta inizialmente quasi affascinante, finché la realtà non si è presentata con un sorriso sdentato.