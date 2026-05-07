Alcuni mesi dopo la bocciatura all’esame di abilitazione, Kardashian aveva dichiarato di non aver vissuto bene il fallimento, con conseguenze sul piano personale. Parlando con Time Magazine aveva dichiarato di non essersi sentita bene dopo aver scoperto il risultato. "Per un periodo mi sono sentita molto a disagio e ho perso sicurezza", aveva ammesso. "I risultati arrivano di venerdì e sapevo che entro domenica sarebbero finiti ovunque online. Per questo ho voluto parlarne io per prima e far sapere che non era andata come speravo", aveva poi aggiunto durante la stessa intervista.