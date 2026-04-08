Kim Kardashian e Lewis Hamilton non si nascondono più: si mostrano insieme in Ferrari
Un reel girato a Tokyo tra drift e adrenalina sancisce la relazione (almeno sui social): dopo mesi di rumors, la coppia esce allo scoperto
Ancora niente comunicati o interviste, ma un dettaglio social che sembra voler ufficializzare la relazione. Lewis Hamilton ha pubblicato un reel su Instagram girato a Tokyo che lo vede insieme a Kim Kardashian a bordo di una iconica Ferrari F40. Il momento chiave arriva sul finale del video: quando la scena alla "Fast & Furious" si placa, e lei, seduta accanto al pilota, guarda verso la camera ed esclama entusiasta: "È stato pazzesco". Un dettaglio che, più di ogni parola, rende pubblico il loro legame.
Da amici a coppia sotto i riflettori
Il video non arriva per caso. Da settimane i due erano stati avvistati insieme nella capitale giapponese, tra passeggiate, shopping e momenti condivisi anche con la famiglia di lei. Secondo diverse indiscrezioni, la vacanza avrebbe coinvolto anche i figli dell'imprenditrice, nati dal matrimonio con Kanye West. Le immagini pubblicate sui social raccontano un soggiorno all'insegna della leggerezza e della complicità, lontano dai riflettori ufficiali ma sotto l’occhio attento dei fan. La storia tra Kardashian e Hamilton affonda le radici in un'amicizia di lunga data. I due si conoscono da oltre dieci anni e per molto tempo hanno mantenuto un rapporto esclusivamente amichevole. Le prime voci di un possibile legame sentimentale risalgono all'inizio del 2026, poi rafforzate da una serie di incontri tra Europa e Stati Uniti. Tra i momenti più osservati, la loro presenza insieme al Super Bowl 2026, dove sono apparsi seduti uno accanto all’altra in un'area VIP, attirando l'attenzione di media e fotografi.
Un amore nato lontano dai riflettori (ma perfetto per i social)
Secondo fonti vicine alla coppia, il rapporto si sarebbe evoluto gradualmente, trasformandosi da amicizia a qualcosa di più profondo. Un percorso che spiegherebbe anche la scelta di non esporsi subito pubblicamente. Ora, però, il reel pubblicato da Hamilton cambia tutto: un gesto studiato, spettacolare e perfettamente in linea con due personalità abituate a vivere sotto i riflettori.