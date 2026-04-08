Il video non arriva per caso. Da settimane i due erano stati avvistati insieme nella capitale giapponese, tra passeggiate, shopping e momenti condivisi anche con la famiglia di lei. Secondo diverse indiscrezioni, la vacanza avrebbe coinvolto anche i figli dell'imprenditrice, nati dal matrimonio con Kanye West. Le immagini pubblicate sui social raccontano un soggiorno all'insegna della leggerezza e della complicità, lontano dai riflettori ufficiali ma sotto l’occhio attento dei fan. La storia tra Kardashian e Hamilton affonda le radici in un'amicizia di lunga data. I due si conoscono da oltre dieci anni e per molto tempo hanno mantenuto un rapporto esclusivamente amichevole. Le prime voci di un possibile legame sentimentale risalgono all'inizio del 2026, poi rafforzate da una serie di incontri tra Europa e Stati Uniti. Tra i momenti più osservati, la loro presenza insieme al Super Bowl 2026, dove sono apparsi seduti uno accanto all’altra in un'area VIP, attirando l'attenzione di media e fotografi.