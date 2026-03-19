Le voci avevano già iniziato a rincorrersi con insistenza dopo il Super Bowl, quando i due erano stati immortalati insieme sugli spalti, tra sorrisi complici e sguardi che non erano passati inosservati. Da allora, il sospetto che il rapporto si fosse evoluto ha iniziato a prendere forza, senza però mai trovare conferme dirette dai protagonisti. A parlare, però, sono stati i social. Durante un weekend particolarmente intenso, con Lewis Hamilton impegnato nel Gran Premio di Cina e Kim Kardashian protagonista degli eventi legati alla notte degli Oscar, è arrivato il dettaglio che ha fatto scattare l'attenzione generale.