© Sotheby's International Realty
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Tra architettura contemporanea, privacy assoluta e atmosfere da resort di lusso, la proprietà è tra le più ambite mai arrivate sul mercato nell'area
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Non è Manhattan, non sono gli Hamptons e nemmeno Palm Beach. Il rifugio più prezioso di Michael Kors si nasconde tra le dune di Fire Island, nello Stato di New York, in una comunità così esclusiva da contare 48 abitazioni. Qui, a pochi passi dall'oceano, lo stilista americano mette in vendita una delle proprietà che tra architettura contemporanea, privacy assoluta e atmosfere da resort di lusso, è tra le più ambite mai arrivate sul mercato nell'area. Il prezzo? 6,25 milioni di dollari.
Water Island non è una semplice località balneare. È un microcosmo esclusivo, incastonato ai margini della Fire Island National Seashore e circondato da dune, vegetazione spontanea e spiagge incontaminate. Qui il lusso non si misura in ostentazione, ma in silenzio, spazio e privacy. Un contesto che sembra lontano anni luce da Manhattan e che ha conquistato negli anni creativi, imprenditori e personalità in cerca di un rapporto autentico con la natura. Distribuita su due lotti contigui per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati, la tenuta si trova a soli 60 metri dall'oceano e gode di una vista completamente libera sulle acque dell'Atlantico. Una posizione rara, soprattutto in un mercato immobiliare estremamente limitato come quello di Water Island, dove le opportunità di acquisto sono pochissime e le proprietà di questa dimensione quasi inesistenti.
Il cuore della tenuta è la main house, una residenza di circa 200 metri quadrati progettata come un rifugio intimo immerso nelle dune. Al piano inferiore si trova la zona notte, caratterizzata da atmosfere rilassanti che ricordano quelle di una spa privata. Il livello superiore, invece, è una celebrazione del paesaggio: ampie vetrate e porte scorrevoli a tutta altezza eliminano il confine tra interno ed esterno, trasformando l'oceano nel vero protagonista della casa.
A pochi passi dalla residenza principale, collegata da un suggestivo percorso in pietra, si trova la guest house di circa 140 metri quadrati. Qui trovano spazio quattro camere da letto e tre bagni, pensati per accogliere ospiti e familiari in totale comfort. Ma è all'esterno che la proprietà rivela la sua anima più spettacolare: una piscina in gunite realizzata su misura, una cucina outdoor, un bar e una serie di terrazze dedicate alla vita all'aria aperta. Gli ambienti riflettono una raffinata ricerca progettuale. L'acciaio inox dialoga con essenze lignee dai toni caldi, mentre superfici bianche e volumi essenziali amplificano la luce naturale proveniente dall'oceano. Il risultato è un'estetica elegante ma mai rigida, sofisticata e al tempo stesso profondamente accogliente.
Più che una casa, quella di Michael Kors è una dichiarazione di stile e di lifestyle. Una residenza che racconta una visione precisa del lusso contemporaneo: discreto, immerso nella natura e lontano dagli eccessi. Non sorprende quindi che gli esperti del settore la considerino una delle offerte immobiliari più significative mai apparse sul mercato di Water Island negli ultimi anni. La vendita è affidata a Meg Smith e Nate Larson di Daniel Gale Sotheby's International Realty. Per chi sogna una fuga esclusiva sull'Atlantico, l'opportunità ha un prezzo non proprio abbordabile: 6,25 milioni di dollari.