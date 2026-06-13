Water Island non è una semplice località balneare. È un microcosmo esclusivo, incastonato ai margini della Fire Island National Seashore e circondato da dune, vegetazione spontanea e spiagge incontaminate. Qui il lusso non si misura in ostentazione, ma in silenzio, spazio e privacy. Un contesto che sembra lontano anni luce da Manhattan e che ha conquistato negli anni creativi, imprenditori e personalità in cerca di un rapporto autentico con la natura. Distribuita su due lotti contigui per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati, la tenuta si trova a soli 60 metri dall'oceano e gode di una vista completamente libera sulle acque dell'Atlantico. Una posizione rara, soprattutto in un mercato immobiliare estremamente limitato come quello di Water Island, dove le opportunità di acquisto sono pochissime e le proprietà di questa dimensione quasi inesistenti.