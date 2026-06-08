Il menù Doc - Tra gli antipasti, sempre secondo quanto riportato da Harper's Bazaar, sarebbero stati serviti panelle e crocché, autentici simboli dello street food palermitano, mentre il primo piatto avrebbe celebrato la tradizione con gli anelletti alla Norma, rivisitazione elegante di uno dei classici della gastronomia regionale. A chiudere il percorso, i grandi dolci dell'isola: cassate e cannoli, trasformati in dessert da alta ristorazione senza perdere il legame con la cultura popolare siciliana.Vini isolani - Massimo riserbo, invece, sulla carta dei vini. La stessa Cronache di Gusto sottolinea come il menù e le etichette servite agli invitati siano rimasti sostanzialmente top secret. Secondo la testata enogastronomica, l'orientamento degli organizzatori sarebbe stato quello di valorizzare le eccellenze vinicole dell'isola, con una selezione di grandi bianchi dell'Etna e rossi a base di Nero d'Avola, anche se non è stata resa nota alcuna lista ufficiale delle bottiglie. Alcune ricostruzioni giornalistiche fanno riferimento anche a una valorizzazione delle produzioni vinicole dell'isola, in linea con il concept dell'intero evento che ha così trasformato la Sicilia in una vetrina internazionale del suo patrimonio culinario.