Manovra, Giorgetti: "Scostamento è un passo consapevole dalla linea di prudenza"

Le parole del ministro Giorgetti arrivano durante la seduta della Camera in cui sarà esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Saranno votate le risoluzioni su Dpfp e scostamento: sulla prima è necessaria la maggioranza semplice, sulla seconda la maggioranza assoluta. "Programmare soprattutto a tre anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato". "Questa rotta - ha aggiunto il ministro - riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte e questo documento risponde a questa impronta e mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza e punta a rispettare i target fissati dalla nuova governance europea e se le condizioni lo consentiranno sarà possibile l'uscita dalla procedura a primavera".