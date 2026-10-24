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Sabato di fuoco, attesa per le manifestazioni del "Movimento 17 ottobre"

I giovani sono pronti a scendere di nuovo in piazza oggi, sabato 24 ottobre, per un nuovo round di proteste

24 Ott 2026 - 00:02
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© Ansa

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Ore di attesa nelle piazze delle principali città italiane: il "Movimento 17 ottobre" ha infatti indetto nuovi cortei dopo gli scontri dello scorso fine settimana. I manifestanti hanno istruzioni ben chiare, come riportato da un comunicato fatto circolare negli scorsi giorni. Occhiali protettivi, kefiahfelpa o maglione con cappuccio e guanti da cucina: sarà questa la divisa ufficiale per partecipare alle manifestazioni. Le mobilitazioni inizieranno intorno alle 14:30, quando verranno annunciati tre punti distinti per città per ritrovarsi e dare il via alla protesta.

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