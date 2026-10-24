Sabato di fuoco, attesa per le manifestazioni del "Movimento 17 ottobre"

Ore di attesa nelle piazze delle principali città italiane: il "Movimento 17 ottobre" ha infatti indetto nuovi cortei dopo gli scontri dello scorso fine settimana. I manifestanti hanno istruzioni ben chiare, come riportato da un comunicato fatto circolare negli scorsi giorni. Occhiali protettivi, kefiah, felpa o maglione con cappuccio e guanti da cucina: sarà questa la divisa ufficiale per partecipare alle manifestazioni. Le mobilitazioni inizieranno intorno alle 14:30, quando verranno annunciati tre punti distinti per città per ritrovarsi e dare il via alla protesta.