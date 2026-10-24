"Movimento 17 ottobre", identificato l'ideatore della pagina social: è un 30enne | Chi è Youssef Siher: gli studi, la carriera da ricercatore
Il giovane, di seconda generazione, è stato portato negli uffici della polizia a Milano. È indagato per istigazione a delinquere aggravata
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È stato individuato e portato negli uffici della polizia a Milano Youssef Siher, il presunto fondatore e gestore della pagina Instagram "Movimento 17 ottobre", aperta all'indomani degli scontri dello scorso weekend e subito diventata virale sui social. Si tratterrebbe di un 30enne italiano di seconda generazione, di origini straniere. Il giovane, residente in provincia di Brescia, è indagato per istigazione a delinquere, apologia di delitti e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (vale a dire il nuovo reato previsto da decreto legge approvato in Cdm), aggravato dall'utilizzo del mezzo informatico.
Chi è Siher Youssef: gli studi e l'attivismo
L'uomo avrebbe un curriculum scolastico di alto livello: Youssef Siher ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano. È anche un attivista dei movimenti pro-Pal, un ricercatore dell'Ispi e giornalista free-lance, con un focus particolare sul Nord Africa e in generale sul Medio Oriente. In passato ha collaborato con Il Fatto Quotidiano.
Le perquisizioni in diverse case, tra Milano e Brescia
Perquisizioni in corso in un'abitazione alla periferia del capoluogo lombardo: sarebbe di una sua amica di Youssef Siher. In mattinata gli agenti della Digos di Brescia hanno perquisito un altro appartamento tra Mazzano e Gavardo, nel Bresciano, dove vive ancora la sua famiglia. Nel corso dell'attività sarebbe stato trovato materiale informativo ritenuto di interesse investigativo.