"Movimento 17 ottobre", identificato l'ideatore della pagina social: è un 30enne | Chi è Youssef Siher: gli studi, la carriera da ricercatore

L'uomo avrebbe un curriculum scolastico di alto livello: Youssef Siher ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano. È anche un attivista dei movimenti pro-Pal, un ricercatore dell'Ispi e giornalista free-lance, con un focus particolare sul Nord Africa e in generale sul Medio Oriente. In passato ha collaborato con Il Fatto Quotidiano.

