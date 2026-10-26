Il 30 ottobre incroceranno le braccia diversi settori: dalla scuola ai portuali passando al mondo della sanità. Sono state indette manifestazioni da Roma a Milano, da Bologna a Torino, da Firenze a Napoli e Palermo. "In questa situazione nessuno può pensare di salvarsi da solo - sostiene l'Usb lanciando lo sciopero generale -. C'è bisogno di unire le proteste e costruire una mobilitazione generale di tutte le categorie sociali e del lavoro per rivendicare la messa sotto controllo dei prezzi, il rilancio di salari e pensioni, una spesa pubblica indirizzata verso i servizi sociali e non alle armi". Una chiamata a cui hanno risposto universitari, liceali, agricoltori, autotrasportatori, movimenti per la casa e centri sociali.