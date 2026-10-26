L'onda lunga del caro-carburanti, dopo lo stop degli autotrasportatori tocca ai tassisti

Per quanto riguarda tassisti ed Ncc, se i fronti e le piazze delle rivendicazioni non sono unitarie, univoca è però la richiesta principale che d'altronde era già stata avanzata in una lettera al governo a settembre: quella che riguarda il credito d'imposta che "anno dopo anno si è ridotto ai minimi", spiega Carlo di Alessandro di Federtaxi Cisal. "Si tratta di una misura facilmente praticabile e può avere effetto sui costi di gestione che da quando è cominciata la crisi sono aumentati del 25-30%".