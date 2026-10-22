Dl Autotrasporto, il governo stanzia 175 milioni: ecco le misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stanzia 175,2 milioni di euro per sostenere autotrasportatori, agricoltori e pescatori alle prese con il caro carburanti. Il provvedimento arriva dopo le proteste degli ultimi giorni e prevede nuove risorse per il credito d'imposta sul gasolio dei tir, oltre a contributi a fondo perduto per i comparti agricolo e ittico. Per l'autotrasporto sono previsti complessivamente 105,2 milioni di euro, mentre 60 milioni andranno all'agricoltura e 10 milioni alla pesca. Il decreto interviene anche sui canoni di leasing dei veicoli commerciali, mentre per il rinnovo dei mezzi pesanti è stato annunciato un ulteriore stanziamento da 590 milioni di euro, che sarà definito successivamente.