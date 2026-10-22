Protesta dei Tir, aeroporti del Sud a secco di jet fuel: "Rifornitevi altrove" | Quali sono gli scali a rischio

Gli scali in cui l’attenzione è massima sono al momento poco meno di dieci. È stata la stessa Enav a segnalare possibili criticità tramite alcuni Notam, cioè avvisi aeronautici. Gli scali ritenuti maggiormente a rischio sono quelli di Calabria e Sicilia. Gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria stanno già registrando una carenza di carburante per aerei: "I piloti devono quindi pianificare il rifornimento presso l'aeroporto di partenza o precedente, in quantità sufficiente per le tratte successive". Almeno fino alla serata di sabato (per Crotone) o di domenica (per Reggio), come hanno specificato alcuni Notam del 21 ottobre. A Lamezia Terme, invece, per ora non si registrano problemi. Per il momento, la possibile carenza di jet fuel non sembra aver avuto alcun impatto sul programma di voli da e per gli scali calabresi. Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti regionali, ha assicurato: "Grazie alle procedure operative già in essere, non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati nei prossimi giorni".