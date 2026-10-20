Autotrasportatori, Salvini: "Subito erogazione dei fondi stanziati, poi risorse aggiuntive"
Il ministro dei Trasporti: "Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già ora. Ci sarà anche una disponibilità di cassa per il cosiddetto Marebonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo"
© Ansa
Subito l'erogazione dei fondi già stanziati per l'autotrasporto, poi misure aggiuntive. "Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già oggi. I 430 milioni che sono già a bilancio, quindi già stanziati, sono disponibili", ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in radio. "Per superare gli ostacoli burocratici, ci siamo imposti, mettiamola così con un verbo un po' forte, che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare", ha aggiunto, precisando che "ci saranno sicuramente risorse aggiuntive. Ci sarà anche una disponibilità di cassa per il cosiddetto Marebonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo".
"Il gesto di disponibilità c'è stato"
"Ci stiamo lavorando da settimane. Ieri ho passato buona parte della giornata a parlare anche con i singoli autotrasportatori e con le singole associazioni, non nazionali, ma di alcune realtà del Sud, in Sicilia, Campania e Puglia, che hanno rimosso i blocchi autostradali e su alcune arterie per permettere di rifornire negozi, farmacie e supermercati. Quindi, diciamo che il gesto di disponibilità c'è stato", spiega Salvini in radio.
"Siamo in una discussione serrata con Bruxelles"
"Sbloccheremo i fondi che già ci sono, i 430 milioni di euro, e, se possibile, ne aggiungeremo altri. Per arrivare fino ai giorni nostri, è chiaro che c'è un tema europeo, come dicevo. Ahimè, c'è più di mezzo miliardo di euro a disposizione delle imprese per il rinnovo della flotta, sostanzialmente per cambiare i camion. Però anche lì ci sono normative europee che limitano la possibilità di allocare questi soldi. Siamo quindi in una discussione serrata con Bruxelles", ha precisato Salvini. "C'è poi un'ulteriore disponibilità per le isole, penso alla Sardegna e alla Sicilia, che hanno il mare perché ancora non c'è il ponte, per dare una mano anche all'intermodalità e all'attraversamento marittimo".
L'altro nodo sul tavolo
"Ci sono poi temi legati alla patente per gli autotrasportatori, che ha un costo oneroso, e all'età: vorremmo aumentare volontariamente, per chi sarà in buona salute, il limite da 68 a 70 anni, come negli altri Paesi europei.