Autotrasportatori, Salvini: "Subito erogazione dei fondi stanziati, poi risorse aggiuntive"

Subito l'erogazione dei fondi già stanziati per l'autotrasporto, poi misure aggiuntive. "Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già oggi. I 430 milioni che sono già a bilancio, quindi già stanziati, sono disponibili", ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in radio. "Per superare gli ostacoli burocratici, ci siamo imposti, mettiamola così con un verbo un po' forte, che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare", ha aggiunto, precisando che "ci saranno sicuramente risorse aggiuntive. Ci sarà anche una disponibilità di cassa per il cosiddetto Marebonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo".